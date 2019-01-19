Трамваи признали участниками ДРГ и посадили на подвал: Жители Донецка жалуются на плохую работу транспорта. Новости

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на плохую работу трамваев. Об этом они пишут в социальных сетях.

«Скажите, когда в Донецке закончится транспортный коллапс? Ждем трамвая (маршрут №№1, 6) по 40 минут, тротуары не чистят, не посыпают, мусор не вывозят, мусоропровод забит до 4 этажа, подъезд нам ремонтируют только до площадки 3 этажа… Это только я вижу или есть однодумцы», – пишет Марина.

Олег: «А я сегодня хотел уехать на трамвае 4 маршрута – оказывается они вообще не ходят»;

Юлия: «Да, я за всю неделю ни разу трамваем на работу не смогла добраться»;

Александр: «На Смолянке на закруглении трамвая ж@а. Серьезная авария. Демонтировали рельсы и даже плиты»;

Елена: «С трамваями в нашей стороне вообще полный капец! Раньше хоть № 8 ходил нормально, а № 16 раз в час, а теперь никаких нет. Мои подруги с Семашко пешком на работу ходят. Автобусы муниципальные 41 и 42 нормально, по графику. Ну, как нормально? Раз в пол часа»;

Михаил: «Идет полное процветание столицы. За такие зарплаты никто не хочет быть водителем трамвая. В центре еще терпимо»;

DrakoStaarn: «Очевидно, трамваи признали участниками укро-ДРГ и, во имя безопасности, посадили на подвал;

MineMechanic: «Так зато проезд 3 рубля. Как говорится, дешева рибка - погана юшка».

Напомним, в Донецке трамвай сошел с рельсов. ЧП произошло в Кировском районе города.

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