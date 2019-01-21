Восстановление пенсий ВПЛ: Какова практика выполнения решений судов . Новости

В Украине Пенсионный фонд в большинстве случаев не выполняет судебные решения о восстановлении выплат пенсий переселенцам. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Анастасия Одинцова.
«Ситуация двузначная. По Образцовому делу, когда решение было вынесено Верховным судом, оно было выполнено в добровольном порядке – Пенсионный фонд выплатил полностью всю сумму. Есть дела, по которым выплачивают за 1 месяц, а потом не выплачивают, но чаще всего приходится идти в исполнительную службу», – сказала она.
По ее словам, после решения суда по Образцовому делу судебный процесс о восстановлении выплат пенсий сейчас не занимает много времени у переселенцев. «Три месяца, один раз сходить в суд – и все. Но если Пенсионный фонд добровольно его не выполняет, мы идем в органы исполнительной службы, и это может затянуться на год, на два, потому что они иногда открывают производство, выплачивают один раз, забывая об остальной задолженности», – отметила Одинцова.
Правозащитница сообщила, что у представителей БФ «Право на защиту» много судебных решений о восстановлении выплат пенсий, которые ПФУ не выполняет. «Таких ситуаций у нас есть 100 дел после решения по Образцовому делу, из них только 10 было выполнено добровольно, по около 30 сейчас идет выполнение, а большинство – в процессе, не все даже подали в исполнительную службу», – проинформировала правозащитница.
«У нас бывают случаи, когда вызывают полицию в исполнительную службу, поскольку они не выполняют решение суда, а это уже является преступлением», – добавила представитель БФ «Право на защиту».
Напомним, 3 мая 2018 года ВСУ завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.
4 сентября Большая палата ВСУ встала на сторону гражданки и своим решением отклонила апелляцию Пенсионного фонда в образцовом деле об отмене пенсии. Это решение суда вступило в законную силу, не подлежит обжалованию и является обязательным для учета судами других инстанций.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
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