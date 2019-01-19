В прифронтовой Авдеевке появился уже пятый безопасный дом. Новости

Благодаря реализации проекта «Безопасный дом» около 70 жителей многоэтажного дома на квартале «Юбилейный» в Авдеевке (Донецкая обл.) будут чувствовать себя безопаснее. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Донецкой области.

«Еще в прошлом году руководство полиции Донетчины начало внедрение пилотного проекта «Безопасный дом». Эта программа создана с целью помочь людям защитить себя и свою собственность, предупредить правонарушения и улучшить условия проживания посредством повышения уровня безопасности собственного жилья, создать доверительные отношения среди соседями, а также улучшить взаимодействие между полицией и населением», – говорится в сообщении.

Так, после встреч с правоохранителями и обсуждения преимуществ данного проекта, горожане начали применять его в своих домах. Список безопасных домов в Авдеевке пополнила еще одна многоэтажка, расположенная на квартале «Юбилейный». Начальник сектора превенции Авдеевского отделения полиции Александр Войнов вместе с жителями прикрепили табличку «Безопасный дом», которая свидетельствует о том, что в этом доме и дворе действует программа безопасности – на придомовой территории установлено освещение, на дверях подъезда – домофоны, на окнах первого этажа – решетки, в подвалы, чердаки и технические помещения заблокирован доступ посторонних лиц.