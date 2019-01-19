Через КПВВ не попустили устройство для спагетти. Новости

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Через КПВВ не попустили устройство для спагетти

19.01.19 16:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Государственная пограничная служба изъяла на КПВВ устройство для изготовления спагетти, которое пытались вывезти на неподконтрольную Украине часть территории Донбасса. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Госпогранслужба Украины.

«За прошедшие сутки, в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, которым наш соотечественник пытался переместить через линию соприкосновения на выезд к временно оккупированной территории Украины устройство для изготовления спагетти на сумму почти 26,6 тысячи гривен», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пока товар передан работникам фискальной службы для принятия правового решения.

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