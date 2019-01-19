В Донецкой области военнослужащий торговал средставами поражения (Фото). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины и операции Объединенных сил задержали в Бахмуте (Донецкая обл.) местного жителя, который сбывал средства поражения. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший военнослужащий незаконно выносил с места дислокации одной из воинских частей взрывчатку и боеприпасы и хранил их в своем гараже для дальнейшей перепродажи.

Сотрудники СБ Украины задокументировали два факта продажи злоумышленником семисот патронов различного калибра шести гранат Ф-1, РГО-5 и РГО, гранатометного выстрела ВОГ-25.

Его задержали при попытке сбыта тротила весом пятьсот граммов, взрывателей и реактивной гранаты к подствольному гранатомету.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела были обнаружены две гранаты Ф-1, почти шестьсот патронов различного калибра и более полкилограмма тротила.

По результатам экспертизы изъятые средства поражения признаны боевыми.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства открытого по ч.1 ст. 263 УК Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.