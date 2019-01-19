Жители и лягушонок: Как ныряли и окроплялись на Крещение в Славянске (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 19 января, отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. В храмах города совершались праздничные богослужения и освящение воды. Самые отважные окунались в местные водоемы.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», освящение воды прошло и в Свято-Воскресенском храме – одном из самых древних храмов на Донбассе. Он был построен в 1700 – 1705 годах.

Крещенские купания с самого утра проходят на озерах Славянского курорта.

В этом году нет крещенских морозов, на улице плюсовая температура и желающие окунуться на озере Горячее Славкурорта не убывали. Возле проруби смельчаки выстраивались в «живую» очередь. Одни лихо прыгали в воду, другие – окунались с осторожностью. Но все купальщики заверяют, что «совсем не холодно». Группы поддержки с теплыми халатами и полотенцами встречали смельчаков на берегу.

Также в Славянске состоялось освящение озерца на территории «Виллы Марии». После обряда присутствующие могли окунуться в заранее приготовленную прорубь.

Свое отношение к крещенским купаниям «Донецким новостям» рассказал настоятель Свято- Воскресенского храма Роман.

«Многие люди всегда купаются на праздник Крещения Господнего. У нас в Славянске особенно развита эта традиция, потому что озер у нас много. Люди действительно приходят туда за лечением не только духовным, но и за физическим. Но главное помнить в праздник Крещение, что купаться нужно, можно, но все это – только после службы. Чтобы праздник был полноценным, придя на службу нужно помолится о своем здоровье, о здоровье своих близких. А потом уже прийти и выполнить эту замечательную традицию – купание в освященной воде», – говорит священнослужитель.

К купающимся присоседился и местный житель озерца – маленький лягушонок.