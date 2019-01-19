В Донецкой области на пожарах пострадали женщины. Новости

В Мариуполе и Константиновке (Донецкая обл.) в жилых домах произошли пожары. В результате пострадали две женщины. ОБ этом сегодня, 19 января, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 19 января в 8:08 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре в доме на пр-т. Строителей в Мариуполе. На месте происшествия спасатели увидели задымление на 9-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Пожар произошел в трехкомнатной квартире. Силами бойцов ГСЧС была спасена пожилая женщина 1937 г.р. и передана работникам скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы интенсивного лечения с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

Кроме того, 18 января в 15:49 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре в 5-ти этажном доме в Константиновке. На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы, вынесли из квартиры через задымленную зону женщину 1954 г.р. и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Спасенную женщину госпитализировали в отделение терапии Центральной районной больницы. Константиновки с предварительным диагнозом: алкогольное опьянение, отравление продуктами горения.