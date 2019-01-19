Выборы-2019: ЦИК потратит почти 16 млн. грн. только на бланки протоколов избирательных комиссий. Новости

Центральная избирательная комиссия 15 января объявила тендер на изготовление и доставку бланков протоколов и актов ожидаемой стоимостью 15, 720 млн. грн, предназначенных для проведения президентских выборов. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на систему ProZorro.

В целом, будет напечатано 3118458 штук бланков. Львиную долю из них (22,4 млн.) составят протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей из расчета по 75 экземпляров на каждую обыкновенную и специальный избирательный участок.

Протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках должны иметь сквозную нумерацию, выполненную красной краской, имеющей красное свечение в ультрафиолетовом свете, а также быть изготовлены на офсетной бумаге плотностью не менее 80 г / кв м без оптического отбеливателя с видимым при просвечивании изображением государственного Герба Украины и содержать гильйошную антисканерную сетку.

Общий тираж продукции может быть уменьшен Центральной избирательной комиссией, исходя из потребностей избирательного процесса очередных выборов президента.

Начало аукциона назначено на 25 марта.

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