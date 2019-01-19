В Украине объявили конкурс субпроектов по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц. Новости

Украинский фонд социальных инвестиций объявляет конкурс субпроектов по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Конкурс проводится в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ VI», который финансируется Правительством Федеративной Республики Германии через германский банк развития KfW. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Основной целью проекта является поддержка инфраструктурных мероприятий в украинских общинах с высокой долей ВПЛ путем создания для них жилья и ремонта объектов социальной сферы, таких как школы и детские сады.
В рамках конкурса будут отобраны объекты, на которых можно создать условия для проживания ВПЛ (жилые дома, общежития и другие объекты для проживания). Община, в которой будет отобран жилой объект для проживания ВПЛ, имеет право выбрать еще один объект социальной инфраструктуры (детский сад или школу) для восстановления/ремонта за счет средств гранта правительства Германии с целью создания дополнительных мест и улучшение условий предоставления услуг .
При определении и реализации субпроектов УФСИ будет учитывать ключевые принципы:
- Субпроекты могут внедряться в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.
- Субпроекты могут внедряться только в городах и поселках где проживает значительное количество ВПЛ и есть реальные возможности для трудоустройства ВПЛ (кроме областных центров).
- Субпроекты по восстановлению учреждений социальной инфраструктуры (детские сады, школы) будут финансироваться только в тех общинах, в которых будет реализовываться субпроект по созданию жилья для ВПЛ.
- Максимальный бюджет каждого субпроекта не должен превышать эквивалента 500 тыс евро. Расходы непосредственно на строительство не должны превышать 450 тыс. евро.
- Местная община и местная власть должны быть привлечены к подготовке субпроектов через инициативную группу – Партнера по внедрению субпроекта (ПВСП) и быть готовой при поддержке УФСИ, активно участвовать в подготовке (в частности предоставить проектно-сметную документацию), внедрении и обеспечении дальнейшей жизнеспособности субпроекта, включая комплектацию объектов необходимым оборудованием и мебелью. ВПЛ также имеют право участвовать в работе ПВСП.
- Владельцы объектов должны решать вопросы получения разрешительных документов на начало строительства и ввода здания в эксплуатацию после его завершения, прохождение дополнительных строительных экспертиз, по мере необходимости.
- Каждый орган местной власти должен разработать и утвердить порядки поселения и проживания ВПЛ в восстановленных зданиях, которыми устанавливается максимальный срок проживания, после завершения которого, житель может быть принудительно выселен.
- Все объекты строительства должны быть в государственной или коммунальной собственности.
- Предложенные объекты в дальнейшем должны использоваться по назначению не менее 15 лет.
- Техническое состояние объектов должно быть таким, что позволяет выполнить строительные работы в короткие сроки. Преимущество будет предоставляться объектам, которые эксплуатируются.
- Обязательным требованием для объектов внедрения является необходимость выполнения комплекса мероприятий по энергоэффективности, которые обеспечат существенное уменьшение эксплуатационных расходов.
- Наличие проектно-сметной документации по объекту, который предлагается восстановить в рамках внедрения СП, или договора на ее разработку/корректировки, будет предоставлять преимущества при отборе СП. Общины через соответствующие органы местной власти/местного самоуправления должны предоставить необходимые разрешения на строительство не позднее чем через 2 месяца после подписания контракта на выполнение строительных работ.
- Внедрение субпроекта не должно привести к возникновению серьезных конфликтов.
- Внедрение субпроекта не должно иметь негативного социального и экологического воздействия.
- Все юридические проблемы, связанные с внедрением субпроекта, должны быть решены.
Предпочтение будет отдаваться объектам, которые:
- требуют для восстановления меньших удельных инвестиций на кв м площади здания;
- могут разместить большее количество ВПЛ;
- позволяют включить эффективные меры по энергосбережению в общий объем строительных работ (в том числе теплоизоляцию).
Преимущество будет предоставляться общинам, которые уже инвестировали или планируют инвестировать в реализацию субпроекта собственные средства, включая выполнение строительных работ по наружных инженерных сетей, благоустройства и тому подобное.
Для участия в конкурсе субпроектов заинтересованые представители местной общины (инициативная группа) должны организовать и провести форум общин, целью которого является:
- обсуждение и согласование с представителями общин намерен принять участие в проекте УФСИ по ремонту жилья для ВПЛ;
- выбор второго объекта для ремонта (школа или детский сад);
- избрание членов Партнера по внедрению субпроектов отдельно для жилого объекта и школы /детского сада;
- документально оформить решение форума общины.
Партнер по внедрению субпроекта (ПВСП) – 3-5 представителей территориальной общины, людей, уполномоченных форумом общин представлять интересы общества, заниматься подготовкой и внедрением субпроекта (включая проведение тендеров на строительные работы и подписание договоров). Председатель ПВСП избирается из числа перечисленных лиц.
Для участия в конкурсе субпроектов ПВСП должен заполнить форму субпроектных предложения, согласовать ее с местной властью вместе с необходимыми документами и предоставить их УФСИ в сроки установленные настоящим объявлением.
Перечень документов для участия в конкурсе субпроектов:
- субпроектное предложение установленной формы;
- выписка из протокола Форума общины, заверенная подписью и печатью владельца объекта (при наличии), об избрании Партнера по внедрению субпроекта с решением участвовать в конкурсе субпроектов;
- регистрационный список участников Форума общины;
- письмо-поручение для головы ПВСП с подписью и печатью владельца объекта, в котором удостоверяются полномочия по выполнению функций заказчика строительства (в произвольной форме);
- справка о владельце и балансодержателе объекта;
- гарантийное письмо от собственника объекта о постановке на учет стоимости ремонтно-строительных работ и оборудования, которые будут выполнены/поставленные в результате внедрения субпроекта и о сохранении объекта в коммунальной/государственной собственности (запрет отчуждения) не менее чем на 15 лет;
- гарантийное письмо собственника объекта о готовности оплатить разработку ПСД, прохождение экспертизы и устройства наружных инженерных сетей и по подключению объекта ко всем необходимым инженерным сетям, в том числе временного подключения к соответствующим инженерным сетям для обеспечения выполнения строительных работ;
- гарантийное письмо собственника объекта о готовности предоставить объекту статус жилого и по обеспечению проживания ВПЛ в восстановленном помещении без установки максимального срока проживания, после завершения которого, житель может быть принудительно выселен;
- технический паспорт БТИ;
- справка о праве собственности на земельный участок и здание;
- справка о количестве зарегистрированных в общине ВПЛ;
- справка центра занятости о количестве безработных на одну вакансию в общине;
- проектно-сметная документация и/или договор с проектной организацией на ее изготовление/корректировку/ ли Отчет по техническому обследованию и технические условия для подключения к инженерным сетям;
- заполненный Опросный лист о возможном влиянии субпроекта на окружающую среду.
Конечный срок подачи документов от партнеров по внедрению субпроектов на конкурс – 11 марта 2019.
Документы необходимо подавать по адресу:
Восточное региональное представительство Украинского фонда социальных инвестиций. Харьков, ул. Сумская, 54
Контакты для получения консультаций: тел. (066) 592 6462, e-mail: kharkiv@usif.org.ua
Утверждение субпроектов для участия в конкурсе будет происходить после их проверки на соответствие указанным выше условиям. Отбор субпроектов к внедрению осуществляется в соответствии с Регламентом (Руководства) деятельности УФСИ. После утверждения отбора субпроектов к внедрению ПВСП (община) получит сообщение об отборе / отклонению субпроекта.
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