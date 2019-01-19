В Украине объявили конкурс субпроектов по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц. Новости

Украинский фонд социальных инвестиций объявляет конкурс субпроектов по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Конкурс проводится в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ VI», который финансируется Правительством Федеративной Республики Германии через германский банк развития KfW. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Основной целью проекта является поддержка инфраструктурных мероприятий в украинских общинах с высокой долей ВПЛ путем создания для них жилья и ремонта объектов социальной сферы, таких как школы и детские сады.

В рамках конкурса будут отобраны объекты, на которых можно создать условия для проживания ВПЛ (жилые дома, общежития и другие объекты для проживания). Община, в которой будет отобран жилой объект для проживания ВПЛ, имеет право выбрать еще один объект социальной инфраструктуры (детский сад или школу) для восстановления/ремонта за счет средств гранта правительства Германии с целью создания дополнительных мест и улучшение условий предоставления услуг .

При определении и реализации субпроектов УФСИ будет учитывать ключевые принципы:

Субпроекты могут внедряться в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

Субпроекты могут внедряться только в городах и поселках где проживает значительное количество ВПЛ и есть реальные возможности для трудоустройства ВПЛ (кроме областных центров).

Субпроекты по восстановлению учреждений социальной инфраструктуры (детские сады, школы) будут финансироваться только в тех общинах, в которых будет реализовываться субпроект по созданию жилья для ВПЛ.

Максимальный бюджет каждого субпроекта не должен превышать эквивалента 500 тыс евро. Расходы непосредственно на строительство не должны превышать 450 тыс. евро.

Местная община и местная власть должны быть привлечены к подготовке субпроектов через инициативную группу – Партнера по внедрению субпроекта (ПВСП) и быть готовой при поддержке УФСИ, активно участвовать в подготовке (в частности предоставить проектно-сметную документацию), внедрении и обеспечении дальнейшей жизнеспособности субпроекта, включая комплектацию объектов необходимым оборудованием и мебелью. ВПЛ также имеют право участвовать в работе ПВСП.

Владельцы объектов должны решать вопросы получения разрешительных документов на начало строительства и ввода здания в эксплуатацию после его завершения, прохождение дополнительных строительных экспертиз, по мере необходимости.

Каждый орган местной власти должен разработать и утвердить порядки поселения и проживания ВПЛ в восстановленных зданиях, которыми устанавливается максимальный срок проживания, после завершения которого, житель может быть принудительно выселен.

Все объекты строительства должны быть в государственной или коммунальной собственности.

Предложенные объекты в дальнейшем должны использоваться по назначению не менее 15 лет.

Техническое состояние объектов должно быть таким, что позволяет выполнить строительные работы в короткие сроки. Преимущество будет предоставляться объектам, которые эксплуатируются.

Обязательным требованием для объектов внедрения является необходимость выполнения комплекса мероприятий по энергоэффективности, которые обеспечат существенное уменьшение эксплуатационных расходов.

Наличие проектно-сметной документации по объекту, который предлагается восстановить в рамках внедрения СП, или договора на ее разработку/корректировки, будет предоставлять преимущества при отборе СП. Общины через соответствующие органы местной власти/местного самоуправления должны предоставить необходимые разрешения на строительство не позднее чем через 2 месяца после подписания контракта на выполнение строительных работ.

Внедрение субпроекта не должно привести к возникновению серьезных конфликтов.

Внедрение субпроекта не должно иметь негативного социального и экологического воздействия.

Все юридические проблемы, связанные с внедрением субпроекта, должны быть решены.

Предпочтение будет отдаваться объектам, которые:

требуют для восстановления меньших удельных инвестиций на кв м площади здания;

могут разместить большее количество ВПЛ;

позволяют включить эффективные меры по энергосбережению в общий объем строительных работ (в том числе теплоизоляцию).

Преимущество будет предоставляться общинам, которые уже инвестировали или планируют инвестировать в реализацию субпроекта собственные средства, включая выполнение строительных работ по наружных инженерных сетей, благоустройства и тому подобное.

Для участия в конкурсе субпроектов заинтересованые представители местной общины (инициативная группа) должны организовать и провести форум общин, целью которого является:

обсуждение и согласование с представителями общин намерен принять участие в проекте УФСИ по ремонту жилья для ВПЛ;

выбор второго объекта для ремонта (школа или детский сад);

избрание членов Партнера по внедрению субпроектов отдельно для жилого объекта и школы /детского сада;

документально оформить решение форума общины.

Партнер по внедрению субпроекта (ПВСП) – 3-5 представителей территориальной общины, людей, уполномоченных форумом общин представлять интересы общества, заниматься подготовкой и внедрением субпроекта (включая проведение тендеров на строительные работы и подписание договоров). Председатель ПВСП избирается из числа перечисленных лиц.

Для участия в конкурсе субпроектов ПВСП должен заполнить форму субпроектных предложения, согласовать ее с местной властью вместе с необходимыми документами и предоставить их УФСИ в сроки установленные настоящим объявлением.

Перечень документов для участия в конкурсе субпроектов:

субпроектное предложение установленной формы;

выписка из протокола Форума общины, заверенная подписью и печатью владельца объекта (при наличии), об избрании Партнера по внедрению субпроекта с решением участвовать в конкурсе субпроектов;

регистрационный список участников Форума общины;

письмо-поручение для головы ПВСП с подписью и печатью владельца объекта, в котором удостоверяются полномочия по выполнению функций заказчика строительства (в произвольной форме);

справка о владельце и балансодержателе объекта;

гарантийное письмо от собственника объекта о постановке на учет стоимости ремонтно-строительных работ и оборудования, которые будут выполнены/поставленные в результате внедрения субпроекта и о сохранении объекта в коммунальной/государственной собственности (запрет отчуждения) не менее чем на 15 лет;

гарантийное письмо собственника объекта о готовности оплатить разработку ПСД, прохождение экспертизы и устройства наружных инженерных сетей и по подключению объекта ко всем необходимым инженерным сетям, в том числе временного подключения к соответствующим инженерным сетям для обеспечения выполнения строительных работ;

гарантийное письмо собственника объекта о готовности предоставить объекту статус жилого и по обеспечению проживания ВПЛ в восстановленном помещении без установки максимального срока проживания, после завершения которого, житель может быть принудительно выселен;

технический паспорт БТИ;

справка о праве собственности на земельный участок и здание;

справка о количестве зарегистрированных в общине ВПЛ;

справка центра занятости о количестве безработных на одну вакансию в общине;

проектно-сметная документация и/или договор с проектной организацией на ее изготовление/корректировку/ ли Отчет по техническому обследованию и технические условия для подключения к инженерным сетям;

заполненный Опросный лист о возможном влиянии субпроекта на окружающую среду.

Конечный срок подачи документов от партнеров по внедрению субпроектов на конкурс – 11 марта 2019.

Документы необходимо подавать по адресу:

Восточное региональное представительство Украинского фонда социальных инвестиций. Харьков, ул. Сумская, 54

Контакты для получения консультаций: тел. (066) 592 6462, e-mail: kharkiv@usif.org.ua

Утверждение субпроектов для участия в конкурсе будет происходить после их проверки на соответствие указанным выше условиям. Отбор субпроектов к внедрению осуществляется в соответствии с Регламентом (Руководства) деятельности УФСИ. После утверждения отбора субпроектов к внедрению ПВСП (община) получит сообщение об отборе / отклонению субпроекта.

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