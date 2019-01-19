Крещение в «ДНР» и «ЛНР»: «Скорые», казаки и ныряльщики (Фото). Новости

Сегодня, 19 января, в «ДНР» и «ЛНР» в рамках празднования Крещения Господнего проходили традиционные окунания в прорубь.

В связи с действием в «республиках» комендантского часа, крещенские купания и церковные службы начались с 6 утра.

В «ДНР» по случаю Крещения было оборудовано 42 купели.

Как сообщили «Донецким новостям» местные жители, одним из десяти организованных в Донецке мест для крещенских купаний была прорубь на Кальмиусском водохранилище. Располагалась она около ресторана «Сочи-Хаус» (бывший – «Африка»).

Люди приезжали к месту купания на машинах, приходили пешком, и около проруби даже образовалась очередь. Около мостков для спуска в морозную водицу постоянно находились два «МЧСника». Они помогали спуститься в купель, а затем и выбраться из нее. Недалеко от берега дежурили две машины «скорой помощи».

Жители по очереди подходили к купели, совершали трехкратное омовение и спешили к своим полотенцам и халатам. И хотя температура в этот день была плюсовая, окунуться в морозную воду был способен не каждый.

В «ЛНР» крещенские купания проходили на 31 водоеме. А центр празднования сместился в Алчевск, куда привезли членов незаконных вооруженных формирований. Как сообщают «республиканские» интернет-ресурсы, здесь казаки, члены иных подразделений НВФ вместе с местными жителями окунались в пруду у храма в честь Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

В отличие от Донецка, празднование православного праздника в Алчевске сопровождалось «республиканской» символикой.

Читайте также: