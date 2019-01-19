В Луганской области растет количество случаев насилия в семье. Новости

В Луганской области на постоянной основе фиксируется увеличение количества официальных обращений по фактам совершения домашнего насилия: если в 2015 году было всего 622 обращения, то в 2018 году – 2889. Об этом сообщила директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Элеонора Полищук.
По ее словам, такая статистика свидетельствует о постепенном выходе тематики насилия из сферы приватности и разрушения стереотипов, существующих в этой сфере.
Также она отметила, что в области работает семь мобильных бригад психосоциальной помощи пострадавшим от насилия, есть планы по созданию специализированных приютов.
В каждом городе, районе и в объединенных территориальных громад области создана сеть координаторов из числа заместителей председателей, которые отныне несут персональную ответственность за ситуацию с насилием на территории административно-территориальной единицы. Указанные изменения закреплены официально путем внесения изменений в распределение служебных обязанностей между председателем и его заместителями.
В ближайшее время запланировано проведение учений для работников Национальной полиции и судей.
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