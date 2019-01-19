Необычная экскурсия: Юных «тигров» пустили к полицейским собакам (Фото). Новости

На Луганщине дети познакомились с четвероногими помощниками полицейских. Об этом сегодня, 19 января, на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«В рейтинге самых необычных и интересных специальностей среди правоохранителей первенство, несомненно, принадлежит кинологам. Благодаря их подопечным раскрыты и предупреждены множество преступлений, поэтому именно к ним в гости пришли детишки из Луганского областного детского футбольного клуба "Тигры", – написала она.

Экскурсию по подразделению для юных футболистов провел руководитель Кинологического центра ГУНП в Луганской области Владимир Соловьев. Он рассказал о наибольших успехах своих воспитанников и интересные истории во время выполнения четвероногими своих служебных обязанностей.

По его словам, каждый пес имеет свою специализацию с учетом особенностей нрава и способностей, все они являются гордостью и полноправными членами полицейской команды, которая круглосуточно занимается безопасностью людей и способна, в первую очередь, – помочь в беде.

Инспекторы-кинологи с обученными собаками осуществляют выезды на места совершения правонарушений для раскрытия преступлений «по горячим следам», несут службу на блокпостах, на железнодорожных вокзалах, разыскивают преступников и без вести пропавших граждан, патрулируют.

Специально для гостей служебные собаки кинологического центра показали настоящий мастер-класс по выполнению команд, преодолению полосы препятствий, поиску боеприпасов, наркотиков и задержанию мнимых правонарушителей.

После демонстрации профессиональных умений и навыков детей ждал неожиданный сюрприз – детям позволили ближе познакомиться с собачками. Такие суровые и сильные на службе, с детьми ушастые вели себя спокойно и игриво.