Деньги менять – не сосульки сбивать: В Донецке глыба люда свалила вывеску обменного пункта валют (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецка глыба люда сбила вывеску пункта обмена валют. Об этом сегодня, 19 января, сообщают местные жители в социальных сетях.

«Сегодня утром, Университетская, обменкa не доходя Богдана. Coрвaло вывеску глыбой льда», – говорится в сообщении. Также опубликовано фото.

Пользователи отмечают, что поскольку инцидент произошел рано утром – пострадавших нет и иронически комментируют произошедшее.

Ксения: «Курс падает и в прямом смысле слова»;

Геннадий: «Скорее произошел обвал на рынке снега, что привело к обвалу валюты. Джонсон не пострадал»;

Борис: «Деньги менять – не сосульки сбивать».

Напомним, на неподконтрольной Донбассе в жилых домах, на предприятиях и рынках от тяжести снега массово падают крыши.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.

17 января в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цехе Стахановского вагоностроительного завода вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.

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