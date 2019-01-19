Приходько бейте, а потом Приходько об Пушилина: В Горловке талая вода залила многоэтажку (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) талая вода полностью залила квартиры жителей многоэтажного дома. Об этом они сегодня, 19 января, сообщают в социальных сетях.
Также они опубликовали фото залитого подъезда.
«Горловка. Район Собора. Крик души. Заливает с пятого по первый этаж! В ЖЭКе заявлений не сосчитать, в какие колокола надо бить, чтоб это прекратить», – написали жители дома.
- Марианна: «Ужас какой»;
- Даша: «Они скажут, зимой крышу не делаем! Тоже самая проблема. Ждите лето, ставьте ведра и сливайте»;
- Андрей: «В морду бить надо»;
- Extant: «В Приходько бейте, а потом Приходько об Пушилина»;
- Яна: «У нас течет но не так сильно, пошла в жэк написала заявление, сказали сейчас, никто ничего не будет делать. Ждите весны. Если материал будет, то сделают»;
- Юлия: «Бесполезно обращаться в ЖЭУ. У соседки была ситуация с крышей. Заливало постоянно. Обращалась везде. Гоняли по кругу, пока не наскребла денег и частично отремонтировала крышу. А с ЖЭУ только клеенку предложили»;
- Дмитрий: «Надо не в колокола бить, а в главу республики! Или в Приходько, пусть разбирается с подчиненными».
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