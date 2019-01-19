Приходько бейте, а потом Приходько об Пушилина: В Горловке талая вода залила многоэтажку (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) талая вода полностью залила квартиры жителей многоэтажного дома. Об этом они сегодня, 19 января, сообщают в социальных сетях.

Также они опубликовали фото залитого подъезда.

«Горловка. Район Собора. Крик души. Заливает с пятого по первый этаж! В ЖЭКе заявлений не сосчитать, в какие колокола надо бить, чтоб это прекратить», – написали жители дома.