ДТП в Донецке: Легковой автомобиль врезался в столб (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в Петровском районе произошло ДТП. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

По их данным, на ул. Знаменской автомобиль врезался в опору освещения. Столб упал. Есть ли пострадавшие не сообщается.