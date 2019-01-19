ДТП в Донецке: Легковой автомобиль врезался в столб (Фото). Новости

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ДТП в Донецке: Легковой автомобиль врезался в столб (Фото)

ДН

19.01.19 19:45dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в Петровском районе произошло ДТП. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

По их данным, на ул. Знаменской автомобиль врезался в опору освещения. Столб упал. Есть ли пострадавшие не сообщается.

  • Абдулла: «Что случилось на абсолютно чистой дороге?»;
  • Виктория: «Ужас, видно гашетку до упора выжимал...»;
  • Александр: «Столб жалко»;
  • Алексей: «На стекле У висит»;
  • Артур: «С управлением не справился»;
  • Олег: «Там поворот достаточно резкий (живу рядом)»;
  • Рушан: «Чистая дорога? Я так понимаю, уходил от встречки и занесло. Его полоса как минимум на метр сокращена из-за снега. Сам только с Успенки приехал: от Успенки до Амросиевки полная ж#а , фура в кювете сутки уже стоит. Впереди меня мужика так кидануло на встречку – влетел в сугроб, сам чуть в него не вписался. Скорость 50-60 км. Дальнобойщики вторым сутки стоят. При встречном потоке сбрасывешь скорость до 20 чтобы не кидануло от наледи на дороге к встречке. Езда в притирочку 1,5 часа от Успенки до Макеевки».

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