Количество судов, идущих в Мариуполь и Бердянск, критически снизилось, – эксперт. Новости

С начала января в порт Мариуполя прошло всего пять судов, в Бердянска – три, и такое уменьшение количества кораблей, направляющихся в украинские порты, связано с блокадой Керченского пролива, которую проводит РФ. Об этом заявил председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, передает «Укринформ».

«С 1 по 14 января 2019 года в Мариуполь прошло всего пять судов, в 2016 году за тот же же период – 11 (за месяц – 30), в 2017 – 8 судов (за месяц – 25). Мы видим тенденцию к снижению количества. И главная причина – это блокада. Ведь бизнес смотрит на эту ситуацию. Сейчас есть компании, которые отмечают на своих сайтах, что они не направляют свои суда в Ливию, Иран и Азовское море. Это означает, что судовладелец не хочет рисковать и посылать туда, где идет война или конфликт», – отметил Клименко.

По его информации, с начала года в Бердянск прошло три судна, в 2016-2017 годах за тот же период – 7, по январь 2018 – 13.

Клименко отметил, что снижение судопотока в Мариуполь и Бердянск является следствием опасений судовладельцев в отношении крупных временных и финансовых потерь из-за искусственного длительного ожидания разрешения на проход Керченским проливом, которое фиксировались в последние полгода.

Согласно информации мониторинговой группы «Майдана иностранных дел», Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews, среднее время ожидания разрешения прохождения Керченским проливом из Черного в Азовское море в июле 2018 году составило – 28,4 часов, в августе 2018 – 73, 1, в ноябре – 124,2 часа.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.