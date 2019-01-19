Какие продукты в Украине подделывают чаще всего. Новости

Наиболее фальсифицированные продукты на украинском рынке – сливочное масло и сгущенное молоко (в них заменяют молочный жир на растительный), вареная колбаса и сосиски (мясо заменяют соей), а также сыры. Об этом сообщил председатель правления центра экспертиз «ТЕСТ» Валентин Безрукий, сообщает «Дело».

По его словам, сегодня на рынке практически не осталось натуральной «сгущенки». Дело в том, что производители стремятся удешевить производство и сделать рентабельный продукт. А так как молочный жир – достаточно дорогой компонент молочных продуктов, его часто заменяют растительным.

То есть более высокожирные продукты фальсифицируются чаще, отметил эксперт.

Что касается молочной продукции, обычное молоко и йогурты – не фальсифицируют. Мало фальсификата и среди представленной на рынке сметаны. Однако кефир часто не является «настоящим» из-за отсутствия в нем кефирных дрожжей. Под видом этого продукта в Украине все чаще продают обычный йогурт, заметил эксперт.

Часто подделывают вареную колбасу и сосиски. Технологии их изготовления позволяют массово заменять мясо в продукте более дешевым сырьем. При этом вкусовые качества от этого не меняются.

Твердые сыры также часто подделывают. При этом есть ряд производителей, которые на производстве фальсификата специализируются, уточнил Безрукий.

Кроме того, более дорогие сорта сыров фальсифицируются чаще, чем дешевые – например, моцарелла.

Проще всего подделать продукт с большим количеством компонентов. Например, высококлассное мясо можно заменить сырьем более низкого качества или вообще – мясом другого животного. Более целесообразно для производителя фальсифицировать продукты, в которых компоненты дороже, но пользующиеся ежедневным спросом. И в основном это молочные продукты.