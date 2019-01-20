Пенсии переселенцев: Что может измениться в законодательстве. Новости

В Украине могут упростить правила получения пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), изменения в законодательство сейчас разрабатывает Министерство социальной политики. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

«Я надеюсь, что изменения будут в ближайшее время, поскольку еще в сентябре 2018 года правозащитные организации подготовили ряд изменений к нормативно правовым актам, которые действуют сейчас для ВПЛ, и представили их Министерству соцполитики, в котором после совещания с нами отметили, что очень много замечаний действительно справедливые», – сказала она.

«Мы знаем, что сейчас большие нагрузки на Пенсионный фонд, на УТСЗН. Это касается постановлений, предусматривающих обязательные проверки, и остановок пенсий. Это постоянный круговорот проверок и остановок пенсий. Поэтому решили все-таки изменить этот механизм. Скорее всего, на то, о чем мы просили и настаивали, – на то, чтобы отвязать пенсии от справки ВПЛ», – продолжила Одинцова.

По ее словам, правозащитники обсуждали изменения с Министерством социальной политики и для тех переселенцев, которых чиновники называют «пенсионными туристами».

«Должно быть разделение. У нас есть ВПЛ, которые уже не являются ВПЛ, поскольку они интегрировались в местные громады, приобрели жилье и имеют право получать пенсию на общих основаниях. Есть ВПЛ, которые еще не интегрировались, у них нет возможности купить жилье, поэтому у них получение пенсий по реестру [ВПЛ]. Также есть лица, проживающие на оккупированных территориях и не хотят переезжать, но имеют право на свою пенсию, потому что никто не предоставляет им жилье, куда они могли бы переехать и получать пенсию», – рассказывает правозащитница.

Она отметила, что порядок получения пенсий для этих трех категорий сейчас обговаривается рабочей группой при Министерстве социальной политики Украины. «Первое заседание рабочей группы было в декабре. Мы надеемся, что в январе мы хотя бы получим проект, который разрабатывает Министерство социальной политики, в котором учтут замечания правозащитных организаций», – сообщила представитель БФ «Право на защиту».

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей переселенцев столкнулись с приостановкой социальных выплат и пенсий, из них 36% – в 2018 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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