Силиконовые малыши: Ветеран боевых действий создает куклы-реборны (Фото). Новости

В Луганской области летом 2014 года участник АТО (ООС) Сергей Бондарь из Киева получил контузию – его танк подорвался на фугасе. Последствия ранений мужчина лечит до сих пор. Восстановиться ему помогает необычное хобби. Он создает куклы-реборны.

«Сна нет, руки трясутся, голова болит. Сидишь на капельницах и лекарствах – это еще больше вводит в ступор, но, когда садишься за работу, будто возвращаешься в свое детство и восстанавливаешься», – говорит Сергей.

Необычным хобби Сергей увлекся случайно – знакомая рукодельница попросила прошить кукле волосы. Тогда он искал занятие по душе, после участия в боевых действиях на Донбассе мужчина сменил несколько профессий. «Сомневался, стоит ли пробовать такое хобби. Мужчинам привычнее конструировать какие-то мотоциклы, машины, деревом заниматься, а тут – куклы», – отмечает он.

На рабочем столе – кисти, материалы и заготовки для будущей куклы, на которую мастер будет наносить около 40 слоев краски. После этого детали запекаются в специальном оборудовании.

«Кусок резины – пустой и мягкий, когда наносится краска, она становится более плотной, появляется шероховатость, близкая к натуральной коже, а потом сюда засыпается наполнитель. У нас же и мышцы есть, и кости – не пустое тело. И у куклы также будет», – рассказывает Сергей о производственном процессе.

Он прорисовывает на куклах натуралистические сосуды, младенческие морщинки, специальным лаком выделяет каждый ноготок, прошивает прическу из натуральных волос. «Каждая волосинка прошивается отдельно, реснички прошиваются вручную – тоже натуральные. Эти куклы не делаются, они – рождаются, по-другому и не скажешь», – делится нюансами мастер.

Иногда он общается с ними как с настоящими младенцами. Каждая кукла для Сергея – особенная. Рассказывает, что даже в процессе сборки игрушки «проявляют характер». «Есть более спокойные, а есть детали то скачут, то переворачиваются, то падают. Бывает, когда прошиваешь волосы, голова начинает крутиться, непослушная такая», – отмечает ветеран АТО.

Киевский мастер – единственный в Украине реборнист-мужчина. За год работы о его куклах узнали в США, Италии, Польше и Сингапуре, по Украине разъехались около десятка его работ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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