Переселенцы и дети-сироты: Как в Мариуполе решают проблемы с жильем. Новости

В Мариуполе в 2018 году действовали две жилищные программы – это обеспечение жильем ВПЛ и детей-сирот и лиц, лишенных родительского попечения. Об этом рассказала директор Департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда.

По ее словам, жилье для переселенцев в 2018 году финансировалось из двух источников – из местного и областного, а жилье для детей-сирот – из трех: местного, областного и государственного бюджетов.

«Финансирование по ВПЛ в 2018 году было в размере 30 млн грн, по детям-сиротам – в размере 10 млн грн. В связи с тем, что было хорошее освоение бюджетных средств, в этом году государство дополнительно по ВПЛ дало нам плюс 5 млн грн, и по детям-сиротам – плюс 3 млн грн. Эти деньги мы удвоили из местного бюджета и получили дополнительные средства в размере 10 млн по ВПЛ, и дополнительно 6 млн грн по детям-сиротам», – рассказала Штенда.

«Бесплатно по этим программам могут получить жилье ВПЛ, которых мы называем "новые мариупольцы", и дети-сироты. Программа по детям-сиротам делится на две. По одной программе они получают сразу жилье в собственность при осуществлении сделки, а по второй программе они получают государственное жилье с правом в дальнейшем приватизировать данную квартиру», – отметила она.

Она сообщила, что по детям-сиротам решение о получении жилья решается в порядке очереди. «У нас ведется единый учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Дети-сироты в основном стоят в социальной очереди. В Мариуполе в социальной очереди 900 человек, из них – 100 детей-сирот и 400 ВПЛ. В зависимости от даты постановки на учет дети-сироты получают жилье», – проинформировала представитель мэрии.

Чтобы обеспечить нуждающихся, в Мариуполе работает программа по строительству социального жилья для переселенцев, по которой в 2018 году было построено два дома на 39 квартир, еще 63 квартиры приобрели для ВПЛ за счет бюджетных средств. В 2019 году в Мариуполе планируют повторить такую же программу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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