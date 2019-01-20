В Донецком аэропорту надежды не было: История самого молодого «киборга». Новости

Ярослав Гавянец – самый молодой среди защитников Донецкого аэропорта, уроженец Тернопольской области. В зону боевых действий на Донбассе он попал, когда ему было немногим более 20 лет. Защищать ДАП пошел добровольцем, не подозревая, какой ужас придется пережить.

Самые ожесточенные бои начались на рассвете 16 января 2015 года. «Мы все заняли круговую оборону и держали ее с 16 января. Был бой – с утра до 2-х часов ночи. Конвейером просто – одни стреляли, другие чистили автоматы, третьи заряжали патроны. И так 20 часов», – вспоминает «киборг».

Спустя годы Ярославу до сих пор снится война. Говорит, что уже привык и научился с этим жить. «Часто снятся эти терминалы. Часто снится, как отлетаешь от взрывной волны. Пока ты ее не почувствуешь на себе, не знаешь, какая она», – отмечает мужчина.

Из аэропорта украинский военный вышел невредимым, хотя несколько раз был на волоске от смерти. Мужчина убежден, что помогла мамина молитва. Когда Ярослав шел на фронт, мать дала ему иконку Зарваницкой Матери Божьей и листок с молитвой, которая когда-то якобы была найдена у Гроба Господня. Теперь он носит ее всюду с собой. «Я даже забыл, что она у меня есть. Я ее увидел только когда у нас обыскивали карманы (после попадания в плен "ДНР", – прим. ред.). Мне сказали: "Можешь оставить это себе"», – говорит он.

«Киборги» защищали Донецкий аэропорт до последнего, выжившие защитники попали в плен к «ДНР», где над ними издевались. Родные Ярослава узнали о том, что он в плену, из видеоролика в интернете, когда пленных «киборгов» члены незаконных вооруженных формирований вели по Донецку. Тогда отец Ярослава записал и выложил в сеть видеообращение к «главе ДНР» Александру Захарченко с просьбой отдать ему сына, в взамен забрать его.

Просмотрев видео, из «ДНР» сами позвонили отцу «киборга» Мирославу Гавянцу и поставили условие, чтобы приехал за сыном с представителями центральных украинских телеканалов. «Когда нас показали камерам, я уже был уверен, что с нами ничего не будет. Ну, будут бить, каждый день рассказывать, какие мы "нехорошие люди", но уже была надежда вернуться домой, потому что в терминале такой надежды не было», – вспоминает «киборг».

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что в Украине 16 января неофициально называют Днем украинских «киборгов» – защитников Донецкого аэропорта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

Читайте также: