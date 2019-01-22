Думают, мы врем: Жители Тернополя не верят, что переселенцев лишают пенсий. Новости

В Тернополе местные жители в недоумении, что в Украине могут лишить граждан пенсий. Об этом рассказала представитель общественной организации «Луганская правозащитная группа» Яна Шкуратова.

«Я как координатор колл-центра переселенцев на Тернопольщине достаточно часто принимаю звонки, связанные с прекращением выплат пенсий ВПЛ. Я благодарна, что нас приглашают на прямые эфиры, и мы можем говорить из первых уст об этом, потому что местные жители нам иногда не верят, когда мы говорим, что нам нечем заплатить за квартиру, потому что у нас забрали пенсию. Жители Тернополя думают, что мы врем: "Не могут пенсию забрать! Как это – пенсию забрали?"», – рассказывает она.

По ее словам, многие местные жители в Тернополе не знают, что из-за различных проверок в Украине переселенцев лишают пенсий.

«Переселенцы вынуждены каждые 2 месяца проходить идентификацию в Ощадбанке, приходить туда, проводить определенные операции, тогда им продлевают пенсионные выплаты. Есть прогрессивные ВПЛ, но есть и пожилые люди, которые не могут даже SMS-ки прочесть, тем более на английском. Они не прочли, что им нужно такого-то числа прийти, не пришли, или, например, заболели и попали в больницу, а у них забирают пенсию – на месяц, на два, на полгода. Потом эта пенсия, когда они ее восстанавливают, за предыдущие месяцы они ее не получают», – отмечает Шкуратова.

«А за квартиру платить нужно, оплачивать коммунальные услуги нужно, лечение и так далее. на сегодняшний день – это очень серьезный вопрос, с которым приходится сталкиваться переселенцам-пенсионерам», – добавила правозащитница.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей переселенцев столкнулись с приостановкой социальных выплат и пенсий, из них 36% – в 2018 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

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