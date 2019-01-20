В «ЛНР» посчитали водоемы и объем улова рыбы в 2018 году. Новости

В «ЛНР» в каталоге водных объектов насчитывается 503 водоема, из них 165 переданы в аренду. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказала «заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР» Елена Бойко.

«Арендная плата за 2018 год составила 2,2 млн руб. (928 тыс. грн по курсу местного банка на 20.01.2019), что на 47% больше предыдущего года», – сказала она.

Бойко уверяет, что в довоенное время каталога водоемов в Луганской области не существовало, а плата за аренду водоема в 2013 году якобы составила 193 тыс. грн.

Кроме того, в «ЛНР» проводят зарыбление водоемов. «Объем зарыбления в 2018 году 900,6 тыс. штук малька, что на 23% больше, чем в 2017 году и на 1% больше плановых показателей. Объем выловленной рыбы составил 230 тонн, что на 3,8% больше 2017 года», – сообщила «чиновница».

В «ЛНР» также утверждают, что в 2018 году в «бюджет республики» поступило 60,6 млн руб. (25,6 млн грн) налогов и сборов, что якобы на 78% больше 2017 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube