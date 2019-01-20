Это фантастика: Глава Общественного совета при МинВОТ о миротворцах на Донбассе. Новости

Миротворческой миссии ООН на Донбассе не будет, потому что Россия не собирается отказываться от своего присутствия в «Л-ДНР». Об этом заявил глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Геннадий Борисичев.

«Можно апеллировать различными заявлениями, но есть реальность. Российская Федерация не для того поддерживает неподконтрольные территории – террористов, оккупантов, сепаратистов – как угодно их можно назвать, но на той территории они являются местной властью, от которой зависят судьбы людей», – сказал он.

«Не для того, РФ все это поддерживала, чтобы отдать основной силовой компонент под юрисдикцию международных структур – той же полицейской миссии ООН и так далее. А для того, чтобы давить на официальный Киев, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО», – продолжил Борисичев.

По его мнению, до тех пор, пока в геополитике Россия не получит от Украины определенные гарантии, вооруженный конфликт на Донбассе не прекратится. «Я не знаю, сколько пройдет времени, но, имея определенную инсайдерскую информацию из разных источников, а я плотно занимаюсь этой проблемой уже 4 года, могу сказать, что полицейской миссии ООН на Донбассе в том понимании, что будут разоружены определенные бандформирования, никогда не будет. Это фантастика», – считает общественник.

«Нужно смотреть реально на вещи – никогда Россия не отдаст силовой компонент, единственную основу, на которой эти территории держатся», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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