Сводка из зоны ООС за 19 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы по позициям ВСУ велись:

дважды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Широкино;

из гранатометов – в районе населенного пункта Пески;

дважды – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Мариьнка;

дважды – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Лебединское; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь;

дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из минометов калибра 120 мм, из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Красногоровка и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ:

из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В «ЛНР» заявили о трех обстрелах за сутки. Обстрелам подверглись районы сел Желобок и Красный Яр, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из подствольного гранатомета ГП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В «ДНР» сообщили об обстрелах Донецка (Вольво-Центр, пос. ш-ты Трудовской), Жабичево, Саханки. Использовалось: СПГ, БМП-1, АГС, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.