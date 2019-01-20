В Донецке, Торезе и Макеевке продолжают падать крыши. Новости

Во временно неподконтрольных Донецке, Торезе и Макеевке (Донецкая обл.) на заданиях под тяжестью снега продолжают обрушаться крыши. Об этом сегодня, 20 января, сообщает «МЧС «ДНР».

Так, в Макеевке в Центрально-Городском районе на ул. Ленина на подстанции №1 городской скорой помощи на здании гаражных боксов – частичное обрушение кровли под тяжестью снежного покрова. Здание боксов одноэтажное, размером 15×60 м, стены шлакоблочные, перекрытие –железобетонные плиты, кровля – шифер по деревянной обрешетке. Спасатели шанцевым инструментом расчистили от снега 150 кв м обрушившейся кровли и кв 50 м аварийного участка кровли.

В Червоногвардейском районе на ул. Тухачевского в пятиэтажном жилом многоквартирном дом произошло обрушение кирпичного оголовка вентиляционного канала. Спасатели на автоколенчатом подъемнике поднялись к кровле здания, шанцевым инструментом демонтировали аварийные элементы конструкции оголовка.

В Куйбышевском районе Донецка на ул. Курганова на сараях-ячейках – обрушение кровли по всей площади под тяжестью снежного покрова. Сараи-ячейки размерами в плане 6×30 м. Стены кирпичные, перекрытие деревянное, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Кроме того в Торезе (после переименования Чистяково) на мкр-н 30 лет Победы, кв-л Б в трехэтажном многоквартирном жилом доме проведен демонтаж поврежденных от наледи элементов шиферной кровли. Спасатели при помощи автоколенчатого подъемника и шанцевого инструмента демонтировали элементы шиферной кровли.

Напомним, на неподконтрольной Донбассе в жилых домах, на предприятиях и рынках от тяжести снега массово падают крыши.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест. Есть пострадавшие.

Также в «ДНР» из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось свыше 3 тыс. кв. метров кровли на прокатном стане №390 Макеевского металлургического комбината. Кроме того, в Горловке 12 января ночью под тяжесть снега упала крыша на торговых рядах, в Ясиноватой – обвалилась кровля в пятиэтажке, а 11 января в Донецке обвалился козырек трамвайной остановки. Помимо этого, 13 января в Харцызске произошло обрушение козырька подъезда.

16 января в «МЧС ДНР» сообщили об обрушениях крыш многоквартирных жилых домов в Торезе (после переименования Чистяково) и Брянке. Кроме того, 16 января вследствие падения навеса у входа в «Школу развития и эстетики» в Енакиево пострадала женщина.

17 января в «МЧС ЛНР» сообщили, что в заготовительном цехе Стахановского вагоностроительного завода вследствие большого скопления снежной массы рухнула крыша на площади 500 кв. м.

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