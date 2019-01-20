Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января: Проезда ожидали 265 авто. Новости

Сегодня утром, 20 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки через КПВВ последовало 32,2 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 7450 человек и 878 транспортных средств;

«Марьинка» – 6957 человек и 1110 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6347 человек и 1226 транспортных средств;

«Гнутово» – 3165 человек и 1747 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8350 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/30;

«Марьинка» – 50/60;

«Новотроицкое» – 30/40;

«Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

«Майорское»:

РИК: «8:40. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:30 (местное время), 130 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 210 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «4:34. Приехали на Еленовку в 5:30 (время местное). Примерно стали 40-е»;

Автострахование: «8:01. Еленовка. Почти до церкви».

О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается.