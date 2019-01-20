Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка. Новости

Украина вернет себе контроль над Донецким аэропортом и восстановит его. Об этом сегодня, 20 января, заявил президент Петр Порошенко во время чествования защитников Донецкого аэропорта.
«Никогда не забудем героического подвига, не простим врагу и не предадим того, во что верим и за что боремся. Восстановим аэропорт Донецка. На его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучшим, современным. Там будут садиться и взлетать самолеты отовсюду. И всегда будем помнить наших героев», – сказал президент.
«Нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались и получили бессмертную славу. И потому – победили!», – подчеркнул он.
Напомним, 4 года назад, 21 января 2015 года, последний украинский воин оставил позиции в Донецком аэропорту. 242 дня мужчины со всех уголков Украины, которых впоследствии назовут «киборгами», держали оборону в окружении противника. За это время погиб 1541 солдат.
Ранее сообщалось, что в Украине 16 января неофициально называют Днем украинских «киборгов» – защитников Донецкого аэропорта.
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