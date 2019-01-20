Переселенцы из Луганска живут в зоне с ограниченным доступом (Фото). Новости

В Луганской области волонтеры оказали гуманитарную помощь переселенцам из неподконтрольного украинским властям Луганска, проживающим вблизи линии разграничения. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
«Посетил семьи переселенцев из Луганска, проживающих в дачных кооперативах под городом Счастье, прямо на линии соприкосновения (она проходит здесь по реке Северский Донец, которая протекает у людей в конце огорода). Пятый год ряд семей вынуждены жить здесь в неприспособленных для зимовки условиях, без инфраструктуры (из благ цивилизации на дачах есть только электроэнергия) в зоне с ограниченным доступом», – написал он.
«Привезли людям свежий хлеб. В рамках программы подготовки к зиме команда Гуманитарной миссии "Пролиска" проанкетировала, а Aгентство ООН по делам беженцев в Украине поддержало всех мирных жителей, проживающих здесь денежной помощью для покупки твердого топлива», – сообщил Каплин.
Фото: Facebook / Евгений Каплин
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