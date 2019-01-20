Волонтеры помогли жителю Авдеевки пройти лечение после обстрела (Фото). Новости

В Донецкой области волонтеры помогли жителю Авдеевки, пострадавшему от обстрела, пройти курс лечения в больнице Харьковской области. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Доставили Владимира домой в Авдеевку, точнее на съемную квартиру, в которой он проживает, так как его дом в старой части города, рядом с промзоной разрушен после неоднократного попадания снарядов. Во время одного из очередных обстрелов, Владимира засыпало под обломками в собственном доме на улице Некрасова, а откопать его из-под обломков стало возможным лишь через сутки, когда стрельба из артиллерии стала менее интенсивной», – сообщил он.

«14 ноября прошлого года сотрудники Гуманитарная миссия "Пролиска", работающая при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине оказала социальное сопровождение Владимиру в доставке в Нововодолажскую больницу Харьковской области, где он более двух месяцев проходил лечение», – добавил Каплин.

Сотрудники гуманитарного штаба «Пролиска – Авдеевка» продолжают оказывать посильную помощь и поддержку молодому человеку.

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