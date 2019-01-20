В Донецке отравились посетители аквапарка, – соцсети. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке посетители аквапарка жалуются на тошноту, резь в глазах и головную боль. Предполагают отравление хлором. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Кто сегодня был аквапарке откликнитесь? Как самочувствие», – задает вопрос Мария.

Александр: «А вам что плохо? Я просто сегодня собирался в аквапарк и не поехал»;

Наталья: «Не ходите, если не хотите отправиться хлором»;

Анна: «У меня терпимо, а ребенок кашляет до рвоты. Вышли с аквапарка и началось. Першит в горле, нос "течет"»;

Ник: «Были сегодня в аквапарке, как только вышли из него, сразу начался кашель, невыносимо пекли глаза, периодами даже открыть не могли, еле добрались домой. Были тремя семьями, двое детей, все с такими симптомами»;

Александр: «По симптомам – отравление дезинфекцией, если в бассейне купались»;

Денис: «Дезинфекцию нужно покупать качественную, а не хлорку...»;

Наталья: «У нас вся семья отравилась. 2 взрослых, 4 детей. Жуткий кашель, першение, резь в глазах и пелена на глазах»;

Эдмон: «Растет недовольство жителей этим заведением... Возможен финал по Булгакову...»;

Алена: «Были вчера… Огромная… опа... У меня и моих детей все тоже самое вышеперечисленное… Отдохнули за дорого в хлоропарилке… Теперь вычухиваемся»;

Виктория: «Скоты! Деньги дерут, а на людей плевать»;

Рауль: «Я туда не хожу, и другим не советую»;

Дашенька: «Вот я не пойму: что, так тяжело купить пусть не самые крутые дезинфекторы для воды, но хотя бы среднего качества. Это что получается, нас там травят за наши же деньги? И еще у меня такой вопрос, хоть кто-то обратился в больницу с симптомами отравления хлором? Ведь это не такой уж и пустяк, особенно дети. Мне кажется, что если 10, 15 , 20 человек за пару дней обратится к врачу с такими симптомами и указанием места, где их приобрели, то врачи обязаны направить туда санэпидемстанцию, чтоб дали по голове и прикрыли эту богодельню»;

Елена: «Мы ходили еще летом, еще при входе в аквазону жуткий запах хлора, через некоторое время резь в глазах. Больше туда ни ногой»;

Виктория: «То ныли, что там ужасно грязно, что никто ничего там не делают, а теперь много хлорки – плохо, мало хлорки – тоже плохо… Хлорка – это всегда плохо, нужно понимать это при походе в такие места… Тем более детенышей туда тягаете»;

Рауль: «Должно быть не много и не мало, а в соответствии с нормами СанПИН».

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