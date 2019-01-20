Ситуация в пунктах пропуска днем 20 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Виталий: «11:38. На днр посту в 11 часов по Москве очереди нет, с автобуса сразу на контроль. На украинском посту очередь большая в 11 часов по Киеву»;

Марина: «12:51. Мало машин и людей на украинском посту. Но перед постом днр несколько автобусов и машин 15. Людей немного, из автобусов. На Артемовск почти полная клетка пеших и очень слабое движение… Я заехала суперльготой, машин было много, автобусов – до 10 ед.»;

Марина: «13:28. Вся тусня и очереди на днр. Украина на Артемовск – никого, пешие – из автобуса, машины – сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка»:

Иван: «11:35. Из Донецка – Каргил с моста»;

Юля: «13:36. Много, стоим уже час, два раза продвинулись. Льготы более 30. Обычная 80-100 машин примерно»;

Виктор: «11:07. Каргилл, из Донецка: общая – 52, льготная – 36. Пеших – нет»;

Анатолий: «14:08. Каргил из Донецка 60 основной 40 льготы и барак. Каргил на Донецк в 3 ряда более 100 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «12:11. Еленовка из Донецка до автостанции, льготная 7 машин. В Донецк 15-20 машин»;

Юля: «12:15. В Донецк на украинском посту 5 машин»;

Ната: «14:02. На Новотроицке 5 машин в Донецк»;

Татьяна: «14:15. Новотроицкое из Украины в Донецк сейчас машин 10. Еленовка сейчас из Украины в Донецк машин 30».

КПВВ «Гнутово»:

Житель Донбасса: «11:07. В 11:00 Октябрь – 10 в Украину, обратно никого. На Пищевике в Украину 70 основной и15 льготы. Движение очень медленное»;

Марина: «11:28. На Гнутово утром было 30 машин на Октябре и 20 на Пищевике. Движение хорошее, но это инфа на 8:30 утра. Думаю, что в любом случае быстрее будет чем на Еленовке»;

Сергей: «11:44. На Октябре сейчас никого – сразу запустили. Дорога убитая».

КПВВ «Станица Луганская»:

Екатерина: «13:39. Сегодня стояли перед шлагбаумом наверху. Пустили в 8:40 (после автобусов, но до машин). Пока дошла до пункта пропуска уже было на два пролета. В Украине как подошла, людей было еще немного. Стояла в первом ряду. Станицу перешла в 10 часов по Москве».

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