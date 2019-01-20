Эксперт спрогнозировал исход войны на Донбассе. Новости

Война на Донбассе может закончиться для Украины либо капитуляцией, либо победой над Россией, так как режим президента РФ Владимира Путина не заинтересован в «разруливании» ситуации, сложившейся на востоке Украины. Такое мнение высказал социолог, публицист, автора книги «Система Путина» Игорь Эйдман, передает «Главред».

«Есть два варианта: капитуляция Украины или борьба с Путиным до его ухода куда-то (от власти, в астрал, в монастырь и т.д.). Путин не собирается ничего "разруливать", ему нужна Украина на коленях. Если в конфликте есть две стороны и одна (Россия) не собирается останавливаться, другая (Украина) – не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Она может или поддаться, или победить», – считает Эйдман.

В качестве примера эксперт предложил представить начало Второй мировой войны и нападение гитлеровской Германии на Польшу. «Ни один гениальный дипломат, не то, что я, не сможет предложить ничего, что было бы способно "разрулить" ситуацию на Донбассе. Приведу пример. Представьте – началась Вторая мировая война, немцы напали на Польшу... Как можно "разрулить" такую ситуацию? Возможна только капитуляция или победа, уничтожение Гитлера и его армии», – подытожил он.

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