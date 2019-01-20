Переселенцы стали экспертами своих проблем, – правозащитница. Новости

Самой большой проблемой переселенцев сейчас является нарушение конституционных прав, в частности таких как право на пенсию и право голоса на местных выборах. Об этом рассказала представитель общественной организации «Луганская правозащитная группа» в Тернополе Яна Шкуратова.

«Если бы у переселенцев было право избирать местную власть и таким образом влиять на нее, быстрее бы решались много проблемных вопросов, например, жилищных, земельных и других. Возможно, были бы какие-то льготы на питание детей в детских садах, школах», – сказала она.

«На сегодняшний день переселенцы не являются электоратом для местной власти, нас как бы и нет для местной власти», – продолжила Шкуратора.

По ее словам, в Тернополе переселенцы самоорганизовываются в общественные организации для защиты и отстаивания своих прав. «За эти годы мы стали экспертами своих проблем. Среди нас есть люди, которые очень хорошо разбираются в правовых вопросах, в жилищных, в юридических, в коммуникациях, в фандрайзинге, в проектном менеджменте и других», – рассказала правозащитница.

Она убеждена, что, когда местные власти начнут обращать внимание на проблемы переселенцев и сотрудничать с ВПЛ, тогда многие проблемы удастся решить. «Для решения некоторых вопросов необходима только политическая воля, потому что без нее в определенных вопросах не будет решения. Также необходимо прекратить дискриминацию по выплатам и приостановку пенсий переселенцам», – добавила Шкуратова.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Выборы намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК на своем заседании утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Также 5 сентября 2018 года ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования избирателя для переселенцев. Избиратели, избирательный адрес которых находится на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению, которое подается в отделение Государственного реестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

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