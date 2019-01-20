Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали минную опасность вблизи поселка Дружное. Новости

Во время патрулирования районов временно неконтролируемых властью Украины территорий Луганской области наблюдатели Специальной миниторинговой миссией (СММ) ОБСЕ впервые зафиксированы в поле два предупредительных знака о минной опасности примерно в 2 км к югу от поселка Дружное. Один знак был сделан в форме белой таблички с надписью на русском языке – «Мины». Об этом говорится в отчете Миссии.
При этом в штабе Операции объединенных сил заявили, что украинская сторона СЦКК отмечает, что сотрудники ГСЧС, военнослужащие Объединенных сил и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, на территории вблизи линии разграничения сторон.
«К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе», – подчеркнули в штабе.
Напомним, что за годы военного конфликта Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. Это несет серьезную опасность для людей, живущих в районе боевых действий.
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