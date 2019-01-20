Взрыв в Хрустальном: Пострадал мужчина. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Хрустальном (до переименования Красный Луч, Луганская обл.) в квартире произошел взрыв – пострадал 33-летний мужчина. ОБ этом сегодня, 20 января, сообщает «МЧС ЛНР»

«На третьем этаже пятиэтажного дома в квартире в Красном Луче произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина 1986 года рождения, инвалид второй группы», – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с диагнозом ушибленно-колотая рана верхней трети правого бедра.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, 18 января, во временно неподконтрольных Ровеньках в поселке Ясиновский (Луганская обл.) произошел взрыв и возгорание в квартире многоэтажного дома. Один человек погиб.