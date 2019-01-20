В «ЛНР» за изнасилование ребенка вынесли приговор «военному». Новости

«Военный суд ЛНР» приговорил местного жителя к пожизненному заключению за изнасилование ребенка. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 141 «уголовного кодекса ЛНР» – «насильственные действия сексуального характера, то есть действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

«Приговором военного суда ЛНР подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 141 УК ЛНР и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осужденный с приговором суда не согласился и подал, в порядке ст. 385 УПК ЛНР, апелляционную жалобу», – заявили в «генпрокуратуре».

И добавили: «апелляционная коллегия верховного суда ЛНР определила: приговор военного суда ЛНР в отношении осужденного оставить без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу».