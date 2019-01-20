В Мариуполе 19-летний парень покончил с собой. Новости

В Центральном районе Мариуполя (Донецкая обл.) 19 января произошло самоубийство. Молодой парень спрыгнул с 12-этажного дома, что на проспекте Строителей (20 мкрн.).

На место ЧП приехала «скорая» и экипажи полиции, однако парня было не спасти. Он умер на месте от полученных травм.

По неподтвержденной информации, учился в одном из вузов Мариуполя. Причиной такого поступка могли послужить напряженные отношения в семья.

Свидетели сообщают, что труп лежал на улице с 16:00 до 21:00.

В пресс-службе полиции подтвердили факт самоубийства. Полицейские также сообщили, что это был парень 2000 года рождения.

«Лицо установлено. Выпрыгнул с балкона лестничного пролета», – сообщили правоохранители.

По данном факту будет проводиться дополнительная проверка.

Источник: Сайт города Мариуполя