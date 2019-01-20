В «ЛНР» рассказали о состоянии экологии и налогах. Новости

В 2018 году в «бюджет ЛНР» поступило 60,6 млн руб. (25,6 млн грн по курсу местного банка на 20.01.2019) экологических налогов и сборов, что якобы на 78% больше 2017 года. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказала «заместитель министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР» Елена Бойко.

«Государственным экологическим надзором проведена 771 проверка, по результатам которых штрафные санкции составили 4,4 млн руб. (1,87 млн грн), что на 28% меньше предыдущего года», – сообщила она.

По ее словам, в связи с ограничительными мерами специальных разрешений в природоохранной среде экология «ЛНР» улучшилась. «Нормирование природопользования – выдано 763 спецразрешения, это в 2 раза меньше, чем в прошлом году. это связано с тем, что срок действий специальных разрешений – от 3 лет до бессрочных», – заявила Бойко.

«В 2018 году выбросы загрязняющих веществ сократились на 1%, объем утилизации отходов увеличился на 0,6%, а объем сброса загрязненных сточных вод уменьшился на 7%», – проинформировала «чиновница».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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