В ГСЧС рассказали, как разминируют Донбасс. Новости

В течение недели подразделениями Главного управления по чрезвычайным ситуациям Украины на территории Донецкой и Луганской областей обеспечено проведение аварийно-восстановительных работ, очистка территорий от взрывоопасных предметов и оказание помощи населению в пределах КПВВ. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По итогам выполнения задач в течение недели подразделениям ГСЧС:

очистили от взрывоопасных предметов 44,85 га территории;

обнаружили и обезвредили 40 взрывоопасных предметов.

Обеспечили:

ежедневный доступ дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции на рабочие места;

безопасное проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе «Горловка – Торецк» диаметром 900 мм и восстановлено централизованное водоснабжение почти 43 тысячам человек городов Торецк и Железное, а также поселков Северное и Южное;

безопасное проведение аварийно-восстановительных работ на газораспределительной станции Марьинка – Красногоровка и трассе газопровода-отвода протяженностью 5 км;

функционирование пунктов оказания помощи населению в пределах КПВВ, на которых по обращениям 402 человек, которые пересекали линию соприкосновения, была предоставлена ​​возможность обогрева, отдыха, медицинской и психологической помощи более 400 лицам.

«Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры. На все чрезвычайные ситуации и происшествия обеспечено оперативное реагирование силами и средствами ГСЧС в составе Объединенных сил во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями и соответствующими службами гражданской защиты», – говорится в сообщении.