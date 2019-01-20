Главу МИД Германии осудили за отождествление Украины и России для деэскалации конфликта на Донбассе. Новости

Будучи в Киеве, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Россия и Украина должны приложить усилия для деэскалации конфликтов. Ряд международных комментаторов неоднозначно отнеслись к этому высказыванию, пишет «Голос Америки».

По их мнению, Маас отождествил роли стран в военных действиях.

«Если Россия прекратит воевать, то и войны не будет. Если Украина прекратит воевать, то и Украины не будет. Между ними нет ничего общего», – заявил Джеймс Хольт из лоббистского фонда бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена.

Замечания прозвучали и от Якуба Янды из центра European Values ​​Think-Tank в Праге.

«Если у вас стреляют на вашем собственном дворе, разве задачей полиции является призвать и вас, и нападающего к деэскалации? Стыд за такой подход Германии», – написал Янда.

Украинская сторона не озвучивала никаких замечаний по поводу призыва к деэскалации, который раздался со стороны Мааса.

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