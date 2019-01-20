На Донбасс надвигается мощный циклон. Новости

21 января в Украине существенно изменится погода в результате приближения циклона. Об этом сегодня, 20 января, синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

Наталья Диденко рассказала, что циклон приближается со стороны юга, первыми его ощутят жители Одесской области.

«И снова к нам мчится циклон! Уже сегодня вечером снег начнется в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Сумы и охватит все, что вдоль этой полосы, вплоть до Винничины, Черкащины, Полтавщины и Киевщины. Остальная территория побудет в сухом воздухе», – написала она.

Она отметила, что на правобережной Украине ожидается выпадение сильных осадков в виде снега и мокрого снега.

«В ночь на понедельник и завтра утром сильные осадки ожидаются на юге Украины, востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы. Фаза осадков – от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории будет спокойно, без осадков», – предупредила синоптик.

Диденко также рассказала, для кого циклон не несет никакой опасности.

«В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода», – пишет она.

Температура воздуха, по мнению синоптика, существенно снизится. Диденко прогнозирует до -12 градусов в ночное время.

«Температуру воздуха. Немного "осядут" морозы. Ближайшей ночью ожидается -4… -12 градусов, завтра днем -2… -7 градусов. На юге Украины ночью от +2 тепла до -3 мороза, днем в понедельник 0… +4 градуса, в Крыму до +6 градусов», – добавила она.

«Атмосферное давление завтра может затрагивать нас всех, независимо от того, будем мы на юге и востоке или где-либо еще», – подытожила эксперт.