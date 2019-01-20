«Шахтер» начал первый тренировочный сбор (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

«Шахтер» начал первый тренировочный сбор (Фото)

20.01.19 22:04dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Сегодня, 20 января, команда донецкого «Шахтера» прилетела из Киева в Анталью, а затем переехала в Белек, где будет проходить первый тренировочный сбор чемпионов Украины. Дорога заняла чуть более трех часов. Турция встретила «Шахтер» дождливой погодой и температурой воздуха 12 градусов, сообщает пресс-служба донецкого клуба. 

Ближайшую неделю «горняки» под руководством главного тренера Паулу Фонсеки будут готовиться в таком составе: 

  • вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин; 
  • защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Исмаили; 
  • полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Максим Малышев, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрик, Дентиньо, Фернандо, Веллингтон Нем, Тайсон; 
  • нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде. 

Ровно год назад «оранжево-черные» останавливались в том же отеле, что и сейчас, так что организация программы пребывания и тренировочного процесса будет привычной для игроков и персонала. 

Отметим, что новичок «Шахтера» Манор Соломон присоединится к команде после первых сборов.

Комментарии

Загрузка...