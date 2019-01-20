Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали за год. Новости

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь – на 77%, картофель – на 33%.

Вдвое больше, чем уровень общей инфляции, выросли цены на хлеб – на 20-23%.

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты выросли в пределах инфляции (около 10%).

В то же время яблоки подешевели на 45%, яйца на 9%, сахар на 10%.

Кроме того, значительно выросли цены на сигареты – на 23-27%. Водка за год подорожала всего на 11%.