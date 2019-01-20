Остановить войну за 100 дней: Форум оппозиционных сил указал пути возвращения Донбасса. Новости

Сегодня, 20 января, в Запорожье прошел Первый всеукраинский форум оппозиционных сил «За мир и развитие». В рамках мероприятия была принята программа «Мир и развитие: 4 шага к успеху», с которой кандидат от оппозиции Александр Вилкул идет на президентские выборы.

«В этот тяжелый для страны период форум "За мир и развитие" объединил основные оппозиционные силы нашей страны, чтобы противостоять политике власти. Политике войны и террора, политике раскола общества, языковых и религиозных войн, политике нищеты. Мы выражаем полное неприятие тех целей и средств, которыми оперирует власть. Мы говорим твердое «Нет» тому пути, который за нас, граждан Украины, выбрали провластные политики», – в частности, говорится в резолюции форума.

Участники акцентировали на приверженности принципам мира и диалога на благо страны и граждан «в условиях ослабления демократии, беспрецедентного давления на свободу слова, в условиях экономической разрухи, обнищания граждан Украины, перед угрозой эскалации военных действий».

В резолюции отражены 5 основных моментов. Прежде всего, заявлено об объединении усилий «в борьбе против нынешней власти, а также тех политиков, которые открыто ее поддерживают или прямо поддерживают курс на уничтожение страны».

Во вторых, была принята программа «Мир и развитие: 4 шага к успеху», как документ, «который полностью раскрывает пути выхода из кризиса, указывает пути решения насущных проблем, а также дает дорожную карту первоочередных изменений в экономике, политическом устройстве страны, культурной и гуманитарных сферах».

«Программа "Мир и развитие: 4 шага к успеху" является тем фундаментом, на основе которого возможно строительство сильного государства с развитой экономикой, здоровым обществом, успешными гражданами», – говорится в резолюции.

Первый шаг программы называется «Мир». С целью разрешения вооруженного конфликта на Донбассе предлагается:

ввод на Донбасс миротворческого контингента дружественных стран и нейтральных государств (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия);

проведение выборов по специально принятым украинским законам с участием украинских партий. Получение контроля над границей одновременно с объявлением результата выборов;

создание правовых и финансовых условий для возвращения вынужденных переселенцев домой;

восстановление инфраструктуры «с привлечением международных доноров и ресурсов возрожденного Донбасса».

Также в резолюции отражены поддержка Александра Вилкула на очередных выборах президента Украины и призыв ко всем оппозиционным партиям и объединениям сплотиться вокруг данного кандидата «Оппозиционного блока – Партии Мира и Развития».

Как сообщалось ранее, форум «За мир и развитие» объединил более 5 тыс. участников, которые высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

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