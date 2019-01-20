Миротворцы и 150 депутатов: «Оппозиционный блок» представил программу своего кандидата в президенты (Видео). Новости

Мир за полгода, масштабная децентрализация, страховая медицина и 300 тыс. грн за третьего ребенка. Это и многое другое – в президентской программе Александра Вилкула, кандидатуру которого сегодня, 20 января, поддержали на масштабном форуме «Оппозиционного блока» в Запорожье, передает ТК «Украина».

Организаторы мероприятия утверждают, что это самый масштабный за 7 лет форум оппозиционных сил. Чтобы вместить всех участников (почти 5 тыс. чел. со всей Украины) понадобилось наибольшее помещение в Запорожье – Дворец спорта.

Главные пункты работы съезда – программа будущего президента и поддержка кандидата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.

«Мы остановим войну, вернем долгожданный мир на нашу землю. Мы возродим экономику, где на первом месте будет человек труда. Создадим хорошие условия для детей с первых дней их жизни. Стариков окружим заслуженной заботой. Установим справедливые зарплаты и пенсии», – говорит сопредседатель фракции партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Срочное решение конфликта на востоке Украины – первый пункт программы. Достичь этого хотят благодаря миротворческой миссии и прямым переговорам с участием США и России. «В считанные дни закончится стрельба, открытая фаза конфликта, перестанут гибнуть отцы, братья, мужья, сыновья со всех сторон – это за несколько дней. Для того чтобы добиться устойчивого мира, надо 6-8 месяцев», – констатирует Вилкул.

«Самая большая проблема для страны – это война. 75% украинцев считают это самой большой проблемой. Также 75% украинцев считают, что главная проблема их семей – это бедность. По всем опросам, порядка 60% не поддержали военное положение. Мы теряем не только жизни людей – это самое ценное, самое важное – мы теряем будущее. Мы хотим, чтобы эта война поскорей прекратилась», – сказал на форуме сопредседатель фракции партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

Далее в программе Оппоблока – конституционная реформа: парламентская республика и максимальная децентрализация, в частности культурная. Регионам отдадут право распоряжаться налогами, выбирать названия населенных пунктов, устанавливать праздничные дни, официальный язык общения, а также урегулировать вопрос с религиозными конфессиями.

«Двухпалатный парламент, 150 депутатов. Но не цель сократить депутатов, хотя это тоже немаловажно. Цель – передать полномочия местным советам. Те люди, которые на местах знают ситуацию лучше, чем все политики вместе взятые», – поясняет председатель политсовета партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников.

Также предлагают масштабную социальную программу: среди прочего – 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. грн соответственно за первого, второго и третьего ребенка. Кроме того, возвращение к идее страховой медицины. Причем бюджетникам и незащищенным категориям граждан страховку будет оплачивать государство.

«Мы подготовили правильный законопроект № 9163 об обязательном государственном медицинском страховании, где будут застрахованы через государство все пенсионеры, дети, военнослужащие, врачи, учителя, вся бюджетная сфера. И, конечно же, те, кто работают на предприятиях, будут иметь страховку, оплаченную через своих работодателей», – уточнила член партии «Оппозиционный блок» Татьяна Бахтеева.

Организаторы отмечают, что остались единственной политической силой по-настоящему оппозиционной к действующей власти.

Как сообщалось ранее, сегодня в Запорожье прошел форум «За мир и развитие», на котором народный депутат Александра Вилкула был выдвинут единым кандидатом от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах. Также участники утвердили программу «Мир и развитие: 4 шага к успеху», в первой части которой отражены пути достижения мира на Донбассе.

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