Из «ЛНР»: Житель Алчевска рассказал, как таксует в Москве. Новости

В неподконтрольном украинской власти Алчевске (Луганская обл.) упорно распространяются слухи, что «национализированный» Алчевский металлургический комбинат на 50% принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом в эфире одного из российских YouTube-каналов рассказал местный житель, который сейчас работает в Москве таксистом.

Мужчина не назвал своего имени. Он отметил, что не верит в слухи о Путине, но в городе они присутствуют. «Алчевский металлургический комбинат работает, не на всю мощь, но работает. Он в тылу – между Донецком и Луганском. Он ближе к Стаханову расположен. Но слухи ходили, что 50% комбината уже Путина», – сказал алчевец.

Сам же мужчина переехал с семьей в Москву в 2014 году. «Как только началась война, так и уехал. Жена – чуть раньше с детьми, а я – чуть попозже. Я уехал, когда еще не было обстрелов, только начали блокпосты сооружать», – пояснил он.

До войны у него в Алчевске был свой бизнес по перепродаже рыбы – «закупались на оптовых точках и продавали».

Мужчина рассказал, что первое время в Москве было тяжело, но уже привык. «С семьей здесь, за все платить надо, двое детей: сын – в школе, дочка – в колледже учится. Т.е. за колледж надо заплатить, за квартиру, которую снимаем, питание, одеться-обуться. И вроде как на заработки приехал, но не ощущаешь, чтобы что-то там заработал. Хотя и жена тоже работает. Квартиру снимаем двухкомнатную, за коммуналку уходит – с водой и светом примерно 3 тыс. руб. (около 1300 грн, – прим. ред.) выходит, по счетчикам. Но на семью на 4 человека – это нормально», – продолжает он.

В Москве работает полулегально, просроченный патент на работу не переоформлял. Также не оформлял ни разрешение на временное проживание (РВП), ни миграционную карту. «Сделал себя наш паспорт – ЛНРовский. По нему меня взяли на работу, т.к. Путин признал наши паспорта. Ну, как взяли на работу? Машина – моя (сначала арендовал по 40-50 тыс. руб. (17-21 тыс. грн) в месяц, потому купил машину, поэтому номера московские). Я просто подключился к системе такси: получаю заказы и плачу за них проценты, и все. Первоначально при приеме смотрели документы, регистрацию, делали ксерокопию и потом уж подключили к системе. Два года назад у меня был патент на работу, потом его аннулировали, повысили на него стоимость, и я его уже не оформлял. ГАИшники тормозят, патент не проверяют, но паспорт смотрят», – рассказал алчевец.

Он уточнил, что все необходимые документы оформляла жена на себя, в том числе РВП. «По ЛНРовскому паспорту она оформила банковские карты. Пришел – заявку заполнил, а через неделю карту забрал. Мне на них клиенты за заказы рассчитываются», – говорит мужчина.

Правда, недавно в РФ были приняты изменения в законодательство, что в такси могут работать только граждане России, иным необходимо в обязательном порядке приобрести патент, стоимость которого в Москве – 4 тыс. руб. на год (1700 грн). Но алчевец этим вопросом еще не занимался, и на нарушении данного закона еще не «попадался».

Несмотря на то, что Алчевск находится в глубоком тылу, вдали от линии фронта, «коммуналка у нас маленькая», возвращаться мужчина домой не намерен, хотя периодически в город приезжает. Там остались родители и ближайшие родственники. «Не было в Алчевске особо обстрелов, как таковых. Хоть и не стреляют, но работы нет, ничего такого. Был дома год назад. 10 дней там побыл. Но… вода – через день. Это, конечно, тяжело. А когда были военные действия – надолго отключали, связи не было никакой, а сейчас со связью хотя бы нормально – местный "Лугаком" и [украинский] МТС. Интернет есть – с родителями по WhatsApp общаемся. И они к нам приезжают, вот на этот Новый год были. Но родители сюда не хотят переезжать», – вспоминает таксист.

В Алчевске с его родителями живет племянник, 14 лет. Вот он хочет уехать из «ЛНР». «Хочет уехать, но ему доучиться нужно – школу 9 классов закончил, сейчас первый год в училище. Пусть доучится, а потом видно будет», – считает мужчина.

«Живем так – и ни туда, и ни сюда. И не Украина, и не Россия. Получилось, что мы – никто. И это "временно" уже 5 лет длится, и не известно, сколько еще такое будет», – подытоживает таксист тему жизни в «ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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