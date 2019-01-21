Остались пенсионеры и алкоголики: Житель Донецка показал, как живет прифронтовой Октябрьский (Фото) . Новости

На поселке Октябрьский, расположенном на окраине неподконтрольного украинской власти Донецка, до сих пор сохраняются последствия военных действий. Поселок находится всего в 3 км от линии фронта.

Нынешний вид части данного поселка, которая начинается за железнодорожным вокзалом, продемонстрировал дончанин Игорь Полтавец, посещая свою бабушку. Песионерка после окончания активных боевых действий вернулась жить в свою квартиру.

Игорь отметил, что приехал на Октябрьский утром в рабочий день, но людей на улицах нет. «Когда-то на этом поселке жило больше 10 тыс. человек. Вот я иду, время утреннее, но день – рабочий, вторник. И – пустота. За время боевых действий здесь остались только пенсионеры и алкоголики. Всё, больше никого», – комментирует дончанин.

Он продемонстрировал, как сейчас выглядит школа-гимназия № 21. «В северной части Донецка – это наиболее приближенная к боевым действиям именно работающая школа. До линии соприкосновения – 3 км. Впереди на этом поселке есть еще 2 школы, но они закрыты. ОШ № 21 работает и сейчас, поэтому дети со всего поселка ходят учиться сюда – было 3 школы, работающей осталась одна», – комментирует Полтавец.

Школа, вероятно, не заполнена на 100%, т.к. утром после начала занятий в здании горят не все окна. Примечательно, что здесь до сих пор сохранились проявления украинского – в частности, сине-желтые цвета на баскетбольных стойках – перекрасили там, куда дотянулись.

Еще один момент: в прифронтовой школе все окна новые, но это не результат обычной замены рам при реконструкций учебного заведения – это показатель, что не так давно окна были выбиты взрывной волной.

Бродя ранним утром по поселку, Полтавец отмечает отдаленные звуки выстрелов.

Его бабушка живет в пятиэтажном доме, но в ходе боевых действий пятый этаж «частично снесло полностью». «Там дырки в доме, там. А вот балкона нет – оторвало», – показывает дом дончанин.

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