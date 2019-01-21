Знаем, куда бежать и за что хвататься: «Министр связи ДНР» уверил, что готов к наступлению ВСУ. Новости

«Министерство связи ДНР» если что, то готово к наступлению украинской армии. Об этом в ходе интернет-конференции заявил глава «ведомства» Виктор Яценко.

«У нас давно сформирован мобилизационный план. Мы готовы к разным ситуациям в Донецкой народной республике. В час Х мы знаем, за что хвататься, куда бежать, что строить, а что не строить», – так охарактеризовал подготовку «министерства» Яценко, отметив, что подготовка к наступлению ВСУ шла в рамках требований «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Он дополнил, что у незаконных вооруженных формирований «ДНР» есть отдельный канал связи, при этом на позициях они могут использовать мобильные телефоны отдельных конфигураций. «Что касается использования мобильных телефонов, поправочка – не разрешают использовать зарубежные смартфоны. Наши военные могут пользоваться либо кнопочными мобильными телефонами – это телефоны, которые прошли определенную проверку и имеют право допуска», – сказал «министр».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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