Львовский суд арестовал депортированную из РФ Елену Бойко (Фото). Новости

Из России через пункт пропуска «Гоптовка» принудительно депортировали львовскую журналистку, известную по участию в российских ток-шоу, Елену Бойко. Об этом 16 января на своей странице в Facebook сообщил главный редактор российского интернет-издания «PolitRussia» Руслан Осташко.

«Елена сидит на нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь – в Украину, в Харьков», – написал Осташко.

16 января после депортации в Украину женщина была задержана СБУ, о чем Служба безопасности Украины сообщила 17 января. Как сообщает «Радио Свобода», поздно вечером 17 января Галицкий райсуд Львова принял решение по 59-летней журналистке Елене Бойко. С лета 2016 года она находилась в России и участвовала в российских телепрограммах как эксперт, критикуя украинскую власть, поддерживая незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей и постановил, что 60 дней, до 17 марта, Бойко будет находиться за решеткой, в следственном изоляторе, без права внесения залога. При этом она имеет право обжаловать решение суда. Сама задержанная во время судебного разбирательства также просила, чтобы ее удерживали за решеткой, заявляя, что на свободе ей угрожает опасность.

«Человек, который совершил преступление против государства Украина, сейчас будет за решеткой, и это – важно... Эта женщина была объявлена ​​в розыск, и когда она пересекла границу Украины, она была задержана работниками СБУ», – заявил представитель управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

Против Бойко возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет).

Также отмечается, что Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении правил пребывания на территории России, оштрафовал и принял решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Суд установил, что Бойко незаконно находилась в России с лета 2016 года.